Роман Свитан заявил, что Нидерланды были готовы нам передать пару эскадрилий F-16.

Полковник Вооруженных сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что скорее всего краинские летчики уже обучаются на западных самолетах-истребителях F-16.

Летом прошлого года было выделено 100 миллионов долларов на подготовку летного состава на F-16, сказал он в интервью УНИАН.

"Действительно, летный состав уже должен готовиться. Если он начал готовиться с лета прошлого года, то он уже готов. Полгода достаточно для того, чтобы переучить летчика истребителя первого класса. Есть вопрос по инженерно-техническому составу. Но тут все будет зависеть от задач. Если у инженеров, техников и механиков будет задача полетная/послеполетная и все, а регламентные работы будут проводиться на европейских базах, то и технический состав также очень быстро подготовится к обслуживанию самолетов. Повторюсь, все зависит от того, до какой степени инженерное сопровождение будет проводиться у нас, а какая часть – на европейских базах", - сказал он.

Свитан заявил, что Нидерланды были готовы нам передать пару эскадрилий F-16.

"Решение о передаче, наверное, будет приниматься коллегиально, или оно уже принято, но озвучиваться будет коллегиально, или может вообще не озвучиваться. Мы просто увидим работу F-16 на поле боя или на линии фронта работу оборудования, которое несет F-16. С нуля летный состав до уровня выполнения боевых задач готовится 8-10 лет. А вот если брать летчика, который уже обучен летать на другом истребителе (МиГ-29, МиГ-127), то ему нужно полгода для того, чтобы переучиться для полетов на F-16. Кроме того, у нас есть несколько десятков летчиков-испытателей, которые могут после изучения руководства по летной эксплуатации сразу полететь. Потому здесь все зависит от уровня квалификации того летного состава, который будет отобран для переучивания", - утверждает эксперт.

Он сказал, что Eurofighter Typhoon и F-16 из одной линейки самолетов.

"F-16, Typhoon, Rafale, Gripen – это многофункциональные истребители, которые могут выполнять четыре задачи. Четыре в одном – истребитель, перехватчик, бомбардировщик и штурмовик. Как истребитель он может сразиться в воздушном бою, как перехватчик – нести ракеты "воздух-воздух" для того, чтобы перехватывать воздушные цели (самолеты, ракеты, БПЛА), как бомбардировщик – нести управляемые и неуправляемые авиационные бомбы, как штурмовик – нести ракеты "воздух-земля" и бить по танкам, живой силе противника", - добавил Свитан.

Истребители для Украины: подробности

8 февраля выступая перед британскими парламентариями, президент Владимир Зеленский призвал Великобританию и другие страны предоставить Украине боевые самолеты.

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что Британия не сможет быстро передать Украине боевые самолеты.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что украинские летчики на данный момент проходят подготовку на западных самолетах, которые будут переданы в ближайшее время.

Украинские военные смогут освоить самолеты F-16 за 6-8 недель. Об этом сообщил президент Ассоциации воздушных и космических сил Великобритании Грег Бегвел.