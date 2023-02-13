По его словам, оборудование самолета значительно отличается от советских аналогов.

Украинские военные смогут освоить самолеты F-16 за 6-8 недель. Об этом сообщил президент Ассоциации воздушных и космических сил Великобритании Грег Бегвел в интервью, которое показали во время информационного телемарафона.

Так, эксперт отметил, что оборудование самолета F-16 существенно отличается от советских аналогов, которыми в основном пользуются украинские военные, но они готовы осваивать новую для себя систему самолета.

"Истребители F-16 рассчитаны на простоту использования. Многие их системы автоматизированы и очень мощные. Опытный военный пилот мог бы начать пользоваться таким самолетом за 6-8 недель", - рассказал Бэгвелл.

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Истребители F-16 для Украины: подробности

8 февраля выступая перед британскими парламентариями, президент Владимир Зеленский призвал Великобританию и другие страны предоставить Украине боевые самолеты.

9 февраля премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о планах по организации подготовки украинских пилотов. Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу проработать вопрос о том, какие реактивные самолеты Британия может передать Украине.

В то же Время Уоллес заявил, что Британия не сможет быстро передать Украине боевые самолеты.

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