По его словам, Британия уже посчитала, что они могут нам передать.

Украинские летчики на данный момент проходят подготовку на западных самолетах, которые будут переданы в ближайшее время.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире национального телемарафона, отметив успешную поездку украинского лидера в страны Европы.

"Когда президент Владимир Зеленский говорил о крыльях свободы, то все понимали, что он имел в виду", — подчеркнул он.

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По словам Пристайко, когда премьер-министр Британии Риши Сунак просил министра обороны страны Бена Уоллеса посчитать, что Лондон может предоставить Украине, то объемы помощи уже были решены.

"Британия уже посчитала, что они могут нам передать. Они именно так работают. Я бы не хотел готовить россиян к тому, что их ждет", — сказал посол.

Самолеты для Украины

8 февраля Зеленский, выступая в парламенте Британии, призвал мировое сообщество предоставить ВСУ современные истребители.

В тот же день Сунак объявил о расширении тренировок украинских военных в стране. Также он поручил министру обороны рассмотреть варианты самолетов, которыми смогут управлять украинские летчики.

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский заявил, что есть "позитивные решения" по вопросу истребителей F-16, но не уточнил детали.

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