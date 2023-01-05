Оккупанты пытаются продавить оборону украинских защитников на Донетчине.

Военный обозреватель и бывший спикер Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев заявил, что районе Соледара, Бахмута и Авдеевки Донецкой области ситуация остается сложной. Российские оккупационные войска постоянно привлекают новые ресурсы, чтобы продавить украинскую оборону.

"Под Соледаром, населенным пунктом, который расположен в 15 км от Бахмута, ситуация сложная. Генштаб ВСУ это четко отслеживает, и привлекает соответствующие резервы для того, чтобы стабилизировать ситуацию", – отметил эксперт в эфире телеканала FREEДОМ.

В то же время, по словам Селезнева, ситуация остается сложной и под Бахмутом. Однако город полностью контролируется украинскими военными. Бои с российскими захватчиками идут в населенных пунктах рядом.

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"Под Авдеевкой россияне, убедившись в тщетности своих усилий по оккупации этого города, теперь пытаются обойти город слева и справа, соответственно, с юга и с севера. Насколько успешны эти атаки? Каждый день мы слышим сводки Генерального штаба Украины относительно обстрелов наших позиций, но не видим сообщений, что россияне взяли под контроль хоть какие-то существенные территориальные общины и территории", – добавил Селезнев.

Ситуация в Донецкой области: что известно

По данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты сосредотачивают свои основные усилия на попытках полного захвата Донецкой области в пределах ее административной границы. В частности, россияне ведут наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Кроме того, в среду, 4 января 2023 года, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате боевых действий Бахмут разрушен более чем на 60 процентов. Он добавил, что украинские воины мужественно защищают город и не дают врагу продвигаться.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что каждый день неудач врага на Бахмутском направлении и в целом на Донбассе – это существенное ослабление России.

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