Эксперт Олег Жданов отметил, что сомневается в "теплоте" нынешних отношений между Румынией и Молдовой.

Румыния не будет вступать в конфликт с Российской Федерацией.

По словам военного эксперта Олега Жданова, это связано с тем, что Румыния является членом НАТО, а этот альянс максимально дистанцируется от войны РФ против Украины.

"Для Путина это был бы бальзам на сердце. Поднять уровень этой войны до уровня мировой, как минимум региональной", - говорит Жданов.

Он утверждает, что тогда переговорный процесс выйдет на уровень Москва-Брюссель или даже Москва-Вашингтон, чего и добивается Путин.

"Поэтому Румыния ни при каких обстоятельствах не вмешается в этот конфликт", - добавил Жданов.

Эксперт также отметил, что сомневается в "теплоте" нынешних отношений между Румынией и Молдовой, а также отметил "пророссийскую" позицию президента Молдовы Майи Санду.

В то же время Олег Жданов рассказал о ситуации в армии Молдовы.

"Она в состоянии хуже, чем была наша до 2013 года. Вооружение старое советское, они ничего не модернизировали. Жили по принципу: "Зачем нам армия, войны все равно не будет", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Молдовы Майя Санду признала, что длительное время оборонному сектору никто не уделял должного внимания. Вследствие этого страна осталась без военной защиты.