Российские ЗРПК плохо проявили себя на войне, что подтверждает количество уничтоженных единиц.

Российские самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" никак не проявили себя на войне. ВСУ сожгли немало единиц этой техники. А информация о сбитии снарядов HIMARS с помощью упомянутых ЗРПК никак не подтвердилась.

Такое заявление сделал военный эксперт Олег Жданов, отвечая на один из вопросов в прямом эфире на YouTube. Сначала он раскрыл технические характеристики "Панцырь-С1". ЗРПК обладает двумя 30-миллиметровыми пушками и ракетным каналом с четырьмя направляющими, а его эффективная дальность применения — 5-7 километров. Машина имеет легкую броню и собственную радиолокационную станцию для автономной работы.

"Он не показал себя в этой войне эффективно. Мы жжем эти "Панцири" довольно успешно. Кстати, в Ливии сожгли эти "Панцири": они выставляли для защиты своих позиций, их всех сожгли. В Сирии они понесли большие потери в этих "Панцирь-С1". Она [машина] оказалась дорогая, но не такая уж эффективная", — заявил Жданов.

Затем военный эксперт рассказал, что российские пропагандисты заявляли о сбитии всех "ракет" HIMARS, когда ВСУ обстреливали Антоновский и Каховский мосты. Здесь подразумевалась как раз работа "Панцирей-С1".

Однако Жданов отметил важную деталь: HIMARS стреляют реактивными снарядами, которые российский ЗРПК не способен сбить. Он предназначен для уничтожения низколетящих малоскоростных целей. А боеприпасы к HIMARS на излете разгоняются до 1000 метров за секунду.

По словам эксперта, израильские системы ПВО "Железный купол" могут сбивать снаряды к РСЗО, но не со 100% вероятностью. А "Панцири-С1" им совсем не ровня.

Случаи уничтожения "Панцырь-С1"

ВСУ в официальных сводках нередко отчитывались о поражении скопления вражеской техники, среди которой были хваленные российские ЗРПК. Один из таких случаев был зафиксирован 30 октября, когда вместе с "Панцырем-С1" сожгли много САУ и гаубиц.

Уничтожение ЗРПК также произошло 20 октября, когда штурмовая авиация ВС ВСУ нанесла 6 ударов по пунктам развертывания "Бук-2М", "Тор" и "Панцырь-С1".

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