Украинская разведка могла получить данные о какой-то активности на российском полигоне.

Цель удара по полигону Капустин Яр в Астраханской области могла заключаться в том, чтобы помешать российским захватчикам нанести очередной удар по Украине экспериментальной баллистической ракетой типа "Орешник".

"Я предполагаю, что возможно Украина атаковала этот Капустин Яр, этот объект, именно для того, чтобы помешать Российской Федерации возможно, можно предполагать, сделать очередную попытку запуска этого "Орешника" или его аналога, какого-то варианта", - заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире на Радио NV.

Эксперт предположил, что возможно благодаря спутникам или каким-то другим образом удалось получить информацию, что на том полигоне происходит какая-то активность.

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"Например, подвозят топливо, подвозят какие-то компоненты, большое количество людей. То есть, активность свидетельствует о том, что на каком-то горизонте планирования, возможно неделю, две, три или месяц - готовится еще один пуск по Украине. Неизвестно, возможно на полигон поедет. Не важно. Можно попасть? Давайте попробуем. Вот была такая попытка. Была ли она эффективной, была ли она удачной? Пока что, мне трудно сказать", - сообщил Ступак.

Ракета "Орешник - последние новости

Как сообщал УНИАН, 5 декабря стало известно, что украинский беспилотник атаковал российский военный полигон "Капустин Яр" в Астраханской области. Именно оттуда оккупанты запускали по Днепру ракету "Орешник". Утверждается, что в результате взрыва были повреждены какие-то ворота на полигоне.

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко считает, что РФ может поставить "Орешник" на серийное производство.

Telegraph писал, что США и Великобритания беззащитны перед российской гиперзвуковой ракетой "Орешник".

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