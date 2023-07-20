Из-под завалов многоэтажки достали тело пожилой женщины.

В Николаеве увеличилось число погибших в результате ночного обстрела города российскими военными.

Из-под завалов достали тело второй жертвы ракетной атаки оккупантов, о чем сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области Сергей Шайхет в своем Telegram-канале.

"По состоянию на 16:35, к сожалению, уже двое погибших от ночной вражеской террористической атаки Николаева. Из-под завалов поврежденного дома достали тело пожилой женщины - жену погибшего мужчины, которого достали из руин ранее", - отметил он.

По словам Шайхета, поисковые работы еще продолжаются, под завалами могут оставаться люди.

"Уважаемые граждане, если ваши близкие или знакомые могли находиться в поврежденных домах и до сих пор не вышли на связь, обратитесь на спецлинию 102 с соответствующим заявлением", - добавил глава областной полиции.

Оккупанты в ночь на 20 июля обстреляли ракетами Николаев

В ночь на 20 июля российские оккупанты снова обстреляли юг Украины после приостановления действия "зернового соглашения". На этот раз они ударили по Одессе и Николаеву 19 крылатыми ракетами и 19 дронами-камикадзе.

В Николаеве две ракеты попали в жилую многоэтажку и гаражи. В результате атаки пострадали 18 человек, в том числе 5 детей. Через несколько часов после удара спасатели достали из-под завалов тело погибшего мужчины.

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