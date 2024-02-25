Украина сотрудничает с западными партнерами в сфере инноваций, отметил министр.

Возможность управления беспилотными системами вдали от линии фронта уже существует, и массовое применение таких технологий является вопросом времени. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время форума "Украина. Год 2024".

"Чтобы не было много спойлеров - мы иногда об этом говорим - это уже работает. Только теперь продуктовая линейка расширяется - насколько многими типами различных БПЛА или других платформ можно управлять дистанционно. Но по факту сегодняшние технологии позволяют это делать, и в этом есть также наше уверенное конкурентное преимущество", - сказал он.

По словам Федорова, Украина сотрудничает с западными партнерами в сфере инноваций, и сегодня украинцы имеют доступ к лучшим технологиям, в частности, используется спутниковая связь многих стран НАТО.

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"Но речь идет пока что не обо всех типах БПЛА или вообще платформы, и не о массовом применении, но я думаю, что это вопрос времени", - отметил министр.

Дроны в Украине - последние новости

В начале февраля стало известно, что Турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству дронов в Украине. Предприятие будет производить беспилотники Bayraktar модели ТВ2 или ТВ3.

Украина подписала меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны с немецкой компанией. Цель меморандума - усиление украинских оборонных технологий и внедрение ИИ в украинские БПЛА.

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