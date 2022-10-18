Иран всегда был союзником России во многих вопросах.

Бывший депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Гудков заявил, что Россия смогла договориться с Ираном о поставках дронов-камикадзе "Shahed-136" из-за двух факторов: денег и схожести этих государств "по духу".

Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

"Первый фактор – это деньги. Второй фактор – это два очень близких по духу государства. И я сейчас не о людях, а о государствах, о власти, о режимах. Демократия сотрудничает с демократией, а диктатура – с диктатурой. С кем еще Путин может договариваться? С Ираном, Северной Кореей", – отметил Гудков.

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По словам экс-депутата Госдумы РФ, Иран всегда был союзником России во многих вопросах.

"Видимо, Иран чего-то недополучил от американцев или рассчитывал на снятие каких-то санкций. Сейчас сложно сказать почему. Видимо, Россия предложила больше, чем всегда", – резюмировал Гудков.

Иранские дроны-камикадзе на войне в Украине

Россия продолжает терроризировать украинские города, используя иранские дроны-камикадзе "Shahed-136". 17 октября Россия запустила 28 таких безпилотников в сторону Киева. До целей долетели лишь 5 из них. Один из дронов упал на жилой дом в Шевченковском районе Киева.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинские военные уничтожают более 85% иранских дронов-камикадзе "Shahed-136", которым российские оккупанты пытаются бить по Украине.

В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что россияне модернизировали иранские дроны-камикадзе "Shahed-136", заменив систему наведения. В последних сбитых аппаратах фиксировались блоки управления ГЛОНАС. Благодаря этому блоку точность "Shahed-136" значительно повышается.

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