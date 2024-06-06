Пока официального подтверждения от ГУР нет.

В ночь на 6 июня украинские разведчики атаковали российскую нефтебазу в Белгородской области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источник в Силах обороны.

По словам собеседника издания, задача была выполнена, "мероприятия будут продолжаться".

Также об атаке дронов-камикадзе на нефтебазу Старооскольского городского округа заявил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что в результате удара загорелся один из резервуаров, но пожар якобы был ликвидирован и "никто не пострадал".

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"Четырьмя пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Атаки на российские объекты - последние новости

Как писал УНИАН, БпЛА ударили по Новошахтинскому НПЗ и нефтебазе под Белгородом, который связывают с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.

По данным местных Telegram-каналов, последствия удара были масштабными, а именно в Новошахтинске бушевал сильный пожар.

Также ранее в России пожаловались на массированную атаку дронов, в результате чего была повреждена нефтебаза. Местные власти сообщили, что в нескольких муниципалитетах Краснодарского края РФ была "отражена массированная атака беспилотников".

"...Пожару присвоена высокая категория сложности. К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывается медицинская помощь. Остальные сотрудники эвакуированы", - сказал местный чиновник.

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