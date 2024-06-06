В ночь на 6 июня украинские разведчики атаковали российскую нефтебазу в Белгородской области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источник в Силах обороны.
По словам собеседника издания, задача была выполнена, "мероприятия будут продолжаться".
Также об атаке дронов-камикадзе на нефтебазу Старооскольского городского округа заявил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что в результате удара загорелся один из резервуаров, но пожар якобы был ликвидирован и "никто не пострадал".
"Четырьмя пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Атаки на российские объекты - последние новости
Как писал УНИАН, БпЛА ударили по Новошахтинскому НПЗ и нефтебазе под Белгородом, который связывают с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.
По данным местных Telegram-каналов, последствия удара были масштабными, а именно в Новошахтинске бушевал сильный пожар.
Также ранее в России пожаловались на массированную атаку дронов, в результате чего была повреждена нефтебаза. Местные власти сообщили, что в нескольких муниципалитетах Краснодарского края РФ была "отражена массированная атака беспилотников".
"...Пожару присвоена высокая категория сложности. К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывается медицинская помощь. Остальные сотрудники эвакуированы", - сказал местный чиновник.