По его словам, попытки покушений только подтверждают, что глава ГУР идет правильным путем.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал фейки российской пропаганды якобы о его ранении и гибели во время удара по штабу в Киеве.

В интервью The Times главный разведчик подчеркнул, что это для него "как комплимент" и признание его профессионализма.

Фейки о ранении и гибели Буданова распространялись после попытки удара беспилотником по штабу ГУР на Рыбальском острове. Как отмечает издание, Кремль был настолько уверен в ранении, или ликвидации генерал-майора, что лично Путин похвастался "точностью" атаки. В течение нескольких недель после этого российские СМИ и военные блогеры заявляли, что шеф украинской разведки был тяжело ранен и в состоянии комы доставлен из Киева в госпиталь НАТО в Германии.

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Однако Буданов сказал, что чувствует подтверждение своего профессионализма на фоне попыток России убить его.

"Для меня это как комплимент... Это дает мне подтверждение, что я на правильном пути в своей работе. Это как медаль", - сказал Буданов.

Фейки о гибели Буданова

Напомним, что в начале июня российские пропагандисты распространили новый фейк о якобы гибели Кирилла Буданова. Затем утверждалось, будто глава ГУР не погиб, а получил серьезные ранения.

Через несколько дней живой Буданов появился в новых интервью западным СМИ, но россиян и это не остановило. Предатель Украины Илья Кива заявил, что те интервью брали у "голограммы" Буданова, а сам глава военной разведки якобы давно мертв.

Несколько дней назад руководитель ГУР МО Кирилл Буданов тонко потроллил российских пропагандистов, которые распространяли "вбросы" о якобы его ранении и смерти. Он заявил, что "нормально" пережил свою "гибель".

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