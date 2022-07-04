Освобожденные из неволи защитники Мариуполя рассказали о психологическом давлении, оккупанты морили их голодом.

Защитники "Азовстали", которых удалось вызволить из русского плена, пережили унижения и оказались на грани дистрофии. 95 защитников, которые уже находятся в Украине, находятся под усиленным наблюдением врачей.

Об этом говорится в новом сюжете ТСН.

Бывшие пленные имеют тяжелые ранения, некоторые "азовцы" потеряли конечности. Защитники "Азовстали" лечатся и надеются как можно скорее вернуться на фронт. Они пережили сильный стресс, у них серьезные ранения, но они не сломались. "Азовцы" сдерживали врага всеми силами, они вышли с завода уже тогда, когда оказались в полной изоляции.

В плену военные находились под психологическим давлением. Оккупанты заставляли "азовцев" слушать гимн РФ, постоянно выводили их на "пересчет". Военных почти не кормили.

"Три ложки еды, все на воде, то есть поел ты, два часа прошло и опять есть хочется. То есть малые пропорции (давали - УНИАН), кормили, унижали, морально, мы для них "террористами" были, будто мы стреляем, они не стреляют, они пришли нас "освобождать"...", - вспоминают защитники Мариуполе.

В плену "азовцы" не боялись, они верили в то, что смогут вернуться домой.

"Первый обмен, число не вспомню, нас уже погрузили в автобусы из госпиталя. Мы отъехали на 500 метров, и сказали, что украинская сторона отказывается вас забирать", - рассказывают военные.

Освобожденные из плена "азовцы", как говорят врачи, сейчас нуждаются в дополнительном медицинском осмотре. Оккупанты не оказывали военным должную помощь, они просто делали так, чтобы защитники Мариуполя не погибли.

"Мне кажется им не оказывали должную помощь, потому что и повязки были грязные, и раны были нагноены, и ребята были очень истощены, такие даже кахектические, поэтому, как по мне, помощь была неадекватной", - считает хирург Дмитрий Мялковский.

Из российского плена удалось освободить 95 защитников Мариуполя. Всего возвращения домой ждут еще почти 2,5 тысячи "азовцев".

Ранее УНИАН уже сообщал, что освобожденный пограничник из "Азовстали" рассказал, как оккупанты относятся к пленным.

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