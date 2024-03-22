В областном центре повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.

В Хмельницком 2 погибших и 8 раненых людей после сегодняшней атаки россиян.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. "Сегодня утром враг атаковал инфраструктурные объекты, есть разрушения жилых домов и жертвы среди гражданских. Под ударами врага были Запорожье, Хмельницкая, Одесская, Днепропетровская, Полтавская, Николаевская, Винницкая, Львовская и Ивано-Франковская области. По состоянию на сейчас известно о 2 погибших людях и по меньшей мере 8 раненых в Хмельницком", - написал Клименко в Telegram.

При этом он обнародовал видео со спасением 21-летней девушки из-под завалов частного дома Хмельницкого. По словам Клименко, сейчас продолжается ликвидация последствий атаки по Украине. На опасных участках, чтобы минимизировать травмирование спасателей, используется роботизированная техника. Информация о пострадавших будет оперативно уточняться, отметил он.

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Мэр города Хмельницкого Александр Симчишин в 7 утра сообщил об отбое воздушной тревоги и написал, что это утро "ужасное". "Имеем повреждения объектов инфраструктуры. Повреждения жилых домов. Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских", - отметил он без уточнений.

Как сообщал УНИАН, россияне 22 марта нанесли удары по ряду украинских городов. По информации Воздушных сил ВСУ, наши защитники уничтожили 92 вражеские воздушные цели: 55 "Шахедов" и 37 ракет.

Президент Владимир Зеленский, комментируя эту мощную атаку страны-агрессора, отметил, что цели российских террористов видит мир: электростанции и линии поставки энергии, плотина в Запорожье, обычные жилые дома, пассажирский транспорт. "Россия воюет против обычной жизни людей", - отметил он.

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