За минувшие сутки на Таврическом направлении уничтожено 500 российских оккупантов.

Более 60 российский захватчиков сдались в плен на Таврическом направлении за последние 20 дней. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"В операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг продолжает активные наземные пехотные атаки. Местами применяет бронетехнику. За сутки общие потери оккупантов в живой силе составили почти 500 человек", - сообщил Тарнавский.

Также украинские воины полностью уничтожили 7 танков и 13 других бронемашин. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Всего зафиксировано 45 боевых столкновений и 648 артобстрелов.

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"За прошедшие сутки российские террористы нанесли 8 ракетных ударов. Ранены 10 гражданских лиц, среди них 5 детей. Также зафиксировано 7 авиаударов. Все в Донецкой области. Почти все - это сброс управляемых авиационных бомб с самолетов Су-35", - отметил бригадный генерал.

Тарнавский уточнил, что враг безуспешно вел штурмовые действия в районах Степного, Новокалинового, Авдеевки, Северного, Первомайского, восточнее Новобахмутовки и южнее Тоненького уже сегодня отбито 22 атаки захватчиков.

"За прошедшие сутки еще 4 оккупанта сдались в плен. За последние 20 дней более 60 российских оккупантов на Таврическом направлении сделали такой же выбор, и останутся жить", - отметил бригадный генерал.

Тарнавский подчеркнул, что на Мелитопольском направлении продолжается ведение наступательной операции.

Война в Украине - потери РФ

Как сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки, 29 ноября, ликвидировали еще 1180 российских оккупантов. По состоянию на сегодняшнее утро потери Российской Федерации в войне против Украины составляют ориентировочно 328760 человек. Также уничтожены десятки ББМ, танков, БПЛА и автотехники.

В целом, как отметили в Генштабе, за прошедшие сутки на фронте произошло 101 боевое столкновение. В частности, украинские защитники стойко держат оборону возле Авдеевки, на этом направлении было отбито 22 атаки. Еще 24 атаки противника отбили украинские защитники на Лиманском направлении.

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