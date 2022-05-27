Ситуация под Северодонецком довольно напряженная и сложная. Россия пытается бросить на штурм города очень мощные силы, однако не получает на этом направлении успехов. Несмотря на все попытки врага подойти к Северодонецку, окружить его с двух сторон и заблокировать транспортное сообщение, прогресс России в продвижении под Северодонецком является минимальным.

Фактически все наступление по линии Попасной и Северодонецка уже заняло у России несколько недель. Как видим, они продвинулись совсем на небольшое расстояние через умелую и правильную оборону с украинской стороны.

Сегодня можно говорить о том, что украинские оборонительные силы наносят серьезные потери российским войскам - они сдерживают это массированное наступление и отражают атаку, несмотря на то, что это действительно не просто. Украинские военные делают все, чтобы давать отпор и не допустить захвата города русскими.

Проблема россиян в том, что они не эффективны в бою в городских условиях

Что же касается риска захвата Северодонецка Россией, к сожалению, он действительно существует. Ведь нельзя исключать, что РФ может перебросить дополнительные силы и атаковать город.

Но важно подчеркнуть, что Россия не сможет оккупировать Северодонецк. Они могут его только уничтожить, разрушить, покрывая авиаударами или огнем артиллерии. Тем не менее, это нельзя называть термином "оккупация".

Проблема россиян в том, что они не эффективны в бою в городских условиях. Фактически они боятся городских боев, потому что в этом случае у украинских сил есть преимущество. Поэтому россияне не имеют другой тактики, кроме тактики "выжженной земли".

При таком сценарии важнейшим шагом было бы избежать окружения наших войск и сохранить жизнь наших героев. Тогда они из новых, укрепленных позиций смогут перейти к контратакующих действий. Самое главное - сохранить наши подразделения.

Получение оружия может изменить и ход событий и переломить ситуацию под Северодонецком в нашу пользу

Для того, чтобы в полной мере сдерживать противника на этом направлении, сегодня чрезвычайно нужно насыщать наши силы артиллерийским западным вооружением, тяжелой бронированной техникой, беспилотниками различного рода (как непосредственно разведывательными, так и дронами-камикадзе, которые бы могли уничтожать живую силу и артиллерию противника).

Получение оружия может изменить и ход событий и переломить ситуацию под Северодонецком в нашу пользу. Но надо понимать, что на то, чтобы заработал ленд-лиз, нужен некоторый промежуток времени. Если уж прогнозировать, то, пожалуй, потребуется еще несколько недель, чтобы ленд-лиз США заработал на полную и мы получали оружие, столь необходимое нашим героям. В том числе и реактивные системы залпового огня MLRS М-270, HIMARS и так далее. Это крайне необходимое вооружение, чтобы мы могли переломить ситуацию в нашу пользу. Поэтому защитники, которые воюют сейчас на Северодонецком направлении, играют чрезвычайно важное время, за которое это оружие начнет поступать.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-политических исследований