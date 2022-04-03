Мужчина отметил, что военные РФ насильно заставляли людей ехать или просто обманывали.

Российские оккупанты насильно вывезли около 45 тысяч жителей Мариуполя. Один из депортированных в РФ украинцев рассказал, что их везли в холодных старых автобусах и почти не кормили.

Об этом житель Мариуполя Дмитрий Радченко рассказал в интервью 0629.com.

Он вспоминает, что людей насильно доставали из подвалов и заставляли садиться в автобусы, а также просто обманывали, обещая отвезти в Запорожье. В результате людей везли в фильтрационные лагеря.

По словам мужчины, он с семьей смог добраться до выезда из Мариуполя, но там были военные без опознавательных знаков. Они заставили Дмитрия раздеться на морозе почти догола, потому что искали украинские тату и следы от ружья.

"Нам никто не давал ответ на вопрос: кто они, куда повезут, зачем, что нам делать? Мы стояли, растерянные, и ничего не понимали, что происходит. Со 2 марта мы жили в абсолютном информационном вакууме. В слепоте и глухоте", - рассказал житель Мариуполя.

На автобусах людей отвезли в фильтрационный лагерь в Никольском, где украинца снова раздели, допрашивали и проверяли документы. Людей разместили в местной школе, из еды дали по ложке каши, чай и печенье. Оккупанты заявили, что ехать можно в Донецк, в Ростов-на-Дону или назад в Мариуполь. Дмитрий с семьей решил уехать в Ростов, чтобы потом добраться до Европы.

Людей везли в старых автобусах, которые ломались. К российской границе ехали сутки, а там их пересадили в новые комфортные автобусы.

"Мы долго удивлялись, но потом поняли почему. Буквально в 300 метрах от границы автобус остановился у белых надувных палаток российского МЧС. Там были десятки человек – журналистов с видеокамерами. Нам там дали горячую еду. Мы полноценно поели, гречку с мясом, впервые за последний месяц. Мы ели, а нам в лицо тыкают камеру и просят рассказать, как ужасно в Украине. Было очень неприятно", - сообщил мужчина.

Позже выяснилось, что украинцев привезли в Таганрог, где сообщили, что повезут их дальше – во Владимир.

"Еда в поезде была ужасная. Многих тошнило. 80% людей отравились этой местной пищей. Людей рвало. Мы потом уже во Владимире долго лечились от этого", - вспоминает Дмитрий.

Оккупанты привезли большинство украинцев в нечеловеческие условия. Украинской семье повезло немного больше, они смогли договориться, чтобы их поселили в отеле.

"Кормят нас трижды в день, но порции микроскопические, и еда воняет, вчера гречка отдавала ацетоном, и съевших госпитализировали в больницы. Целыми этажами вывозили. Мы не ели. Опасно. Постоянно нам преподносят какие-то документы, просят что-нибудь подписать. Статус беженцев мы не оформляли", – подытожил депортированный житель Мариуполя.

Как сообщал УНИАН, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что по состоянию на 31 марта в РФ насильно вывезли 400 тысяч украинцев.

По ее словам, часть принудительно депортированных мариупольцев обнаружена в Эстонии, куда они въехали с территории РФ. Кроме жителей Мариуполя таким же образом в Эстонию через территорию России добрались люди с Херсонщины, Харьковщины и Луганщины.

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