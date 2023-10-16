Среди детей, которых удалось вернуть – трое мальчиков трех, шести и девяти лет и одна девушка 17 лет.

Украина вернула домой четырех детей, которые ранее были незаконно депортированы Российской Федерацией на территорию страны-агрессора.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, среди них трое мальчиков. Им три, шесть и девять лет. Также в Украину удалось вернуть 17-летнюю девушку.

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Ранее WP писал, что в Украину при посредничестве Катара удалось вернуть четырех детей.

Возвращение незаконно депортированных детей в Украину

С начала полномасштабного вторжения в Украину, российские оккупанты незаконно вывезли в РФ тысячи украинцев. Среди них – как взрослые, так и дети. Украина ведет активную работу над возвращением похищенных Россией малышей.

8 сентября омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина смогла вернуть домой еще девять детей, которых россияне незаконно вывезли из страны или держали на оккупированных территориях. По его словам, среди освобожденных детей и несовершеннолетний, которого россияне обвинили в подрыве моста.

1 сентября домой вернулись еще 11 детей, которые были депортированы российскими оккупантами. Самому маленькому из них 2 года, самому старшему – 16 лет.

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