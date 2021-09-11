Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что Вооруженные силы Украины могут очистить территорию Донецкой и Луганской областей от оккупантов, но это приведет к слишком большому количеству потерь.
Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.
"Поверьте, наши ВСУ в состоянии очистить территорию Донецкой и Луганской областей. Мы можем повоевать за территорию Крыма. Но надо иметь в виду, что мы не можем допустить, чтобы десятки, сотни тысяч людей полегли во время таких военных операций. Потому что у нас как раз есть понимание того, где есть этот предел. Но это не значит, что в случае необходимости мы не будем этим пользоваться", - сказал Данилов.
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Он добавил, что ранее на заседании СНБО были утверждены 5 сценариев развития событий, и сейчас Украина идет по первому сценарию - политико-дипломатическим путем.
Напомним, сегодня на Донбассе в результате обстрелов погиб один украинский военный, еще 10 ранены. С начала суток, 11 сентября, зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня.