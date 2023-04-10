Сегодня Украина вернула домой еще 100 военнопленных, среди которых защитники Мариуполя и Гостомеля.

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что работа по освобождению украинских военнопленных из российской неволи продолжается.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

"Удалось вернуть домой еще 100 защитников и защитниц. 80 мужчин и 20 женщин. Это армейцы, пограничники, воины Военно-морских сил, нацгвардейцы. Среди них, кстати, защитники "Азовстали". Это - сотня семей, которые перед Пасхой получили настоящую радость. И, конечно, продолжаем работать, чтобы вернуть всех наших из российской неволи. Помним о каждом и каждой! И вернем!", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех в Координационном центре Главного управления разведки и в других структурах, которые занимаются переговорами и подготовкой обменов.

Зеленский отметил, что особенно благодарен всем, кто поддерживает украинских людей после освобождения и заботится о лечении, об адаптации, потому что это важно.

Освобождение украинских пленных - что известно

Как сообщал УНИАН, 10 апреля руководитель Офиса президента Андрей Ермак проинформировал о проведении с РФ очередного крупного обмена пленными - Украина вернула домой еще 100 военнопленных, среди которых защитники Мариуполя и Гостомеля. В частности, удалось вернуть 20 защитниц и 80 защитников. Среди вернувшихся сегодня девять - офицеры, остальные - представители рядового и сержантского состава.

Также удалось вернуть домой на Херсонщину 24 ребенка, которых незаконно удерживали российские оккупанты. По словам волонтеров, это была одна из самых сложных спасательных миссий.

Всего из плена Российской Федерации с февраля 2022 года уже удалось освободить более 2,1 тыс. украинских граждан.

Вас также могут заинтересовать новости: