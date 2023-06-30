Он пояснил, что выступление "вагнеровцев" привело к тому, что этих подразделений не стало на фронте.

Мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в любом случае стал для Украины позитивным сигналом, согласился подполковник запаса, обозреватель по вопросам международной безопасности аналитического центра регионального сотрудничества, военный эксперт Владимир Гулима в интервью Obozrevatel.

Он пояснил, что выступление "вагнеровцев" привело к тому, что этих подразделений не стало на фронте. "Это очень позитивно для нас. Ведь, как бы то ни было, постоянные штурмы зэков, штурмовые действия профессиональных "вагнеровцев" добавляли очень много хлопот нашим войскам. Наши военные, которые непосредственно сталкивались с ними, рассказывали, что это очень серьезный и очень коварный противник. И то, что их не стало на фронте, для нас очень большой плюс", - сказал эксперт.

В то же время с другой стороны, добавил Гулыма, это указало на слабость путинского режима: "По моему мнению, единственная сфера, где Россия достигла, наверное, космических высот и умения - это пропаганда и очковтирательство".

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Гулима называет это" очень позитивным сигналом "для тех западных партнеров, которые все еще хотят избежать"дальнейшей эскалации".

"Этот факт должен убедить их в том, что ресурса у Кремля для этого, по меньшей мере, мало, а возможно, и вовсе нет", - отметил Гулима.

Тогда как Россия, прогнозирует эксперт, может усилить ядерный шантаж, который продлится "очень долго". "Я надеюсь, что этот месседж дошел до наших западных партнеров, что они это осознали, и их поддержка будет усиливаться в необходимом для нас русле", - добавил Гулима.

Мятеж Пригожина и влияние переворота в РФ на войну в Украине - главное

24 июня 2023 года главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который уже около года открыто конфронтировал с военным руководством РФ из-за якобы неэффективного ведения войны против Украины, приказал своим наемникам "остановить" министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

В течение суток "частная армия" "повара Путина" сумела захватить военные объекты Ростова и вступить в бои с регулярными войсками РФ в Воронежской области, в результате чего ВКС РФ понесли существенные потери.

Впрочем, до Москвы Пригожин не дошел. Уже вечером 24 июня в результате переговоров с Лукашенко и Путиным он остановил колонны и вернул их обратно в тыловые лагеря.

Сейчас судьба будущего ЧВК "Вагнер" неизвестна, хотя военно-политическое руководство России последними принятыми решениями намекнуло, что готово взять под контроль "вагнеровцев". Часть из боевиков перебросят на территорию Беларуси.

Эксперты же настаивают, что у неудавшегося мятежа Пригожина прежде всего политические последствия, поскольку это ударило по авторитету и популярности самого Путина. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, наемники Пригожина не будут участвовать в войне.

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