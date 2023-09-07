Начальник разведки считает, что эта ситуация "не такая сложная, как кажется".

Россия создает определенные трудности для обмена пленными по принципу "всех на всех"

"Процесс обмена военнопленными продолжается и по состоянию на сейчас. Есть определенные, скажем так, технические трудности. Я считаю, что это из-за не совсем правильной позиции Российской Федерации. Но мы преодолеем это", - сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

По его словам, российская сторона создает определенные преграды в процессе обмена пленными, над преодолением которых идет работа.

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Говоря о возможности обмена пленных по алгоритму "всех на всех" с обеих сторон, Буданов отметил, что эта ситуация "не такая сложная, как кажется". По его мнению, есть возможности для того, чтобы Россия пошла на встречу по обмену пленными по формуле "всех на всех".

"Просто надо найти правильные пути урегулирования этого момента", - подчеркнул глава ГУР.

Обмен пленными - что известно

Как сообщал УНИАН, по информации Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабного вторжения России Украина вернула из плена 2598 украинцев.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что из тех российских военных, которые попадают в плен, около 20% – сдаются добровольно.

Относительно "обменного фонда" глава ГУР отметил, что он у Украины меньше, чем в России. Точное число пленных оккупантов привести отказался, ссылаясь на государственную тайну.

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