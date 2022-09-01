Семья погибшего собрала средства, чтобы вернуть тело погибшего героя домой.

На войне в Украине погиб гражданин Великобритании Крейг Макинтош, работавший медиком.

Об этом сообщает Sky News.

В комментарии к сбору средств, созданному для доставки его тела домой, его сестра Лорна Макинтош сообщила, что Крейг погиб "при исполнении служебных обязанностей" 24 августа.

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"Наш брат храбро вызвался поехать в Украину в качестве медика, чтобы помочь спасти жизни в этой раздираемой войной стране. При исполнении служебных обязанностей, помогая другим, он погиб. Этот самоотверженный человек в настоящее время застрял в морге в Украине, и нет никакой помощи, чтобы вернуть его домой. Он отдал свою жизнь, чтобы спасти других, и ему нужно вернуться домой. ... Пожалуйста, помогите вернуть нашего героя домой", – написала она.

По ее словам, доставка его тела в Великобританию будет стоить около 4000 фунтов стерлингов. Эти средства уже собраны на платформе GoFundMe.

Представитель МИД сообщил информационному агентству PA, что ведомство "поддерживает семью британца, погибшего в Украине, и находится в контакте с местными властямя".

Как писал УНИАН, ранее оккупантами в "ДНР" британцы (28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер) и гражданин Марокко Сааудун Брахим были приговорены к смертной казни. Двое из них обжаловали приговор.

По словам спикера Интернационального легиона Дамьена Магру, в конце июля их перевезли на Донбасс, вероятно, для вынесения приговора в виде смертной казни.

В начале августа в так называемой "ДНР" решили "судить" еще 5 взятых в плен иностранных граждан. Это Векослав Пребег из Хорватии, Джон Хардинг, Дилан Хили и Эндрю Хилл из Великобритании, Матиас Густавссон из Швеции.

Также ранее стало известно о трех американских добровольцах, исчезнувших во время боевых действий в Украине. Это 39-летний Александр Дрюк, 27-летний Энди Хьюн и 35-летний Суэди Мурекези.

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