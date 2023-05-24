Эксперты считают, что спецоперация российских добровольцев продолжается.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" выполняют в Белгородской области Российской Федерации те задачи, которые перед собой поставили. Хотя они могли вернуться ближе к границе с Украиной.

Аналитики американского Института изучения войны напомнили, что российские власти завершили "контртеррористическую операцию" в области и заявили, что смогли отодвинуть "ДРГ" к границе. В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей области не возвращаться и подождать стабилизации ситуации.

"По состоянию на 23 мая российские силы, вероятно, оттеснили силы РДК и ЛСР, по крайней мере, к пограничному поселку Козинка и, возможно, за пределы территории России", - говорится в отчете Института.

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Кроме того, в сети появились кадры, что россияне якобы вернули контроль над Козинкой и пограничным пунктом. При этом эксперты предположили, что добровольцы, которые выступили против режима Путина, не удерживают позиции в поселке, хотя утверждали 23 мая, что операция продолжается.

Также аналитики не нашли подтверждения заявлений РФ о том, что это украинские силы перешли границу между Харьковом и Белгородом.

"Российское информационное пространство в значительной степени гиперфиксировано на предполагаемых целях рейдов и на ответных действиях России", - подытожили эксперты.

Ситуация в Белгородской области РФ - что известно

22 мая 2023 года росссийские добровольцы, воюющие на стороне Украины, устроили рейд в Белгородскую область России. Украинские разведчики указали, что на территории РФ действуют россияне.

Сами же бойцы заявили, что проводят операцию с целью создать демилитаризованную зону между Россией и Украиной, ликвидировать силовиков путинского режима, а также показать народам России, что можно бороться с режимом.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что якобы уничтожены десятки бронетранспортеров MaxxPro. Позже бойцы показали броню и намекнули на ложь чиновника.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался об уничтожении более 70 "диверсантов", а также автомобильной и бронетанковой техники.

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