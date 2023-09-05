Стало известно, какое прикрытие выставляют захватчики после попаданий по путепроводу.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" рассказал, как захватчики пытаются защитить Крымский мост, который построили незаконно во время временной оккупации Крыма.

По его словам, после того, как себя показали в работе украинские морские дроны, поведение захватчиков в Черном море изменилось.

"В частности, это повлияло на оборону незаконной постройки - так называемого Керченского моста. Усилены в несколько раз меры по охране этого объекта. Если раньше мы там наблюдали до трех единиц пограничников (плавсредства, - УНИАН), то есть морской охраны ФСБ. Сейчас меньше десяти не бывает, в принципе", - рассказал Плетенчук.

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По его словам, с северной и южной частей моста захватчики выставляют более 10 единиц плавсредств одновременно - 5-6 катеров и 5-6 кораблей. Иногда туда приобщают военных, например, сторожевой корабль "Пытливый".

"Также они прекратили пользоваться большими десантными кораблями в качестве паромов - прекратили перевозку такими кораблями гражданских. Потому что большой десантный корабль - это большая мишень и они это прекрасно понимают", - подчеркнул Плетенчук.

Удары по Крымскому мосту - что известно

Как сообщал УНИАН, ВСУ неоднократно наносили удары по Керченскому мосту, чтобы ограничить поставки оружия и живой силы противника на территорию Украины.

На День Независимости Украины стало известно, что в составе ВМС ВСУ создали бригаду морских дронов. В частности, 24 августа в Киеве боевой флаг получила 385-я отдельная бригада морских беспилотных комплексов специального назначения Военно-Морских сил ВСУ.

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