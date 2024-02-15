Поисково-спасательная операция продолжается.

До 5 возросло число погибших в результате вражеского ракетного обстрела поселка Великий Бурлук в Харьковской области, сообщает полиция области.

"Во время спасательных работ в поселке Великий Бурлук из под завалов изъято тело еще одной женщины 1996 года рождения. Всего в Великом Бурлуке погибли 5 граждан - двое мужчин и три женщины", - сказано в сообщении.

В полиции напомнили, что вчера ракетами из ЗРК С-300 враг нанес удар по поселку Великий Бурлук Купянского района. Зафиксировано попадание в двухэтажный жилой дом и дом рядом с ним.

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На данный момент известно также, что кроме пяти погибших, еще пять человек (тое мужчины и две женщины) получили ранения в результате удара. Отмечается, что аварийно-спасательные работы продолжаются.

По данным полиции Харьковской области, всего по области за сутки есть шестеро погибших, пятеро раненых. В течение 14 февраля военные РФ наносили удары по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.

"Ночью россияне обстреляли город Чугуев. Погибла 67-летняя женщина. Разрушены и повреждены жилые частные дома", - информировали в полиции относительно шестого погибшего человека.

Херсонская городская военная администрация сообщила об очередном обстреле областного центра, в результате которого есть также погибший человек.

"Около часа назад в результате обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск в Центральном районе погибла женщина ориентировочно 70-летнего возраста. Она получила взрывную травму, несовместимую с жизнью. На момент вражеской атаки женщина находилась на улице", - говорится в сообщении ГВА.

Удар по Большому Бурлуку

Россияне вчера около 16:00 обстреляли поселок Великий Бурлук в Харьковской области и попали в жилые дома. Сообщалось, что окупать применили С-300. В полиции сообщили, что поврежден двухэтажный дом, в котором из 16 квартир разрушены 8. также поврежден частный дом и два полицейских автомобиля. Под завалами находятся люди, проводится их разбор и спасение людей. По состоянию на вчерашний вечер было известно о 5 пострадавших и одном погибшем от удара.

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