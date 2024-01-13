Утверждается, что Украина была готова обменять больше контрактников и мобилизованных.

3 января Россия и Украина провели первый за полгода обмен пленными, в Россию вернулись 248 человек. При этом 73% из них (180 человек) были завербованы Минобороны РФ в колониях, сообщает проект "Наш выход", занимающийся поиском и возвращением пленных. Утверждается, что Украина была готова обменять больше контрактников и мобилизованных.

Проект "Наш выход" опубликовал список вернувшихся домой российских пленных. "Важные истории" проверили людей из этого списка случайной выборкой и удостоверились, что он в основном состоит из осужденных в последние годы. Журналисты связалась с родственниками фигурантов обменного списка и подтвердили, что они действительно возвращены в Россию 3 января.

Среди обменянных - многократно судимые, осужденные за убийства, похищение человека, грабежи и вымогательства и другие особо тяжкие преступления. Например, вернувшийся Денис Гуков из Копейска был осужден за убийство жены - он избил ее и облил ей гениталии горячей водой, чтобы, как он объяснил суду, "смыть позор ее работы проституткой".

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По словам родственников бывших пленных, все они сейчас находятся в воинской части под Москвой и проходят допросы ФСБ. Будут ли их возвращать на фронт - неизвестно.

Проект "Наш путь" считает, что в списки на обмен в основном включили бывших заключенных, так как их проще вновь отправить на фронт, мотивируя это необходимостью выполнить "условия" помилования.

Юрист коалиции "Призыв к совести", работающий с участвующими в войне военнослужащими, считает, что заключенных в списках больше просто потому, что из них формируют штурмовые бригады, в штурмовики чаще попадают в плен.

"Запрет возвращать обратно на фронт основан на международных нормах, а не на российском законодательстве. Поэтому теоретически препятствий вернуть на фронт нет ни для какой группы", - настаивает он.

Обмен пленными с РФ 3 января - детали

3 января состоялся крупнейший за время полномасштабного вторжения обмен военнопленными: освободили 230 украинцев и украинок. Среди них-представители ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции и шестеро гражданских, которых незаконно лишили свободы.

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