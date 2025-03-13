На днях Силы обороны Украины нанесли поражение по ряду стратегических объектов в России. В украинском сегменте соцсетей наибольшее внимание привлекла атака "на Москву". Однако, по данным Генштаба ВСУ, кроме попадания по производственным мощностям Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) (обеспечивает 40-50% потребностей города Москва в дизеле и бензине), были зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" (Орловская область РФ), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта "Усть-Луга" (Ленинградская область).

Таким образом, следует понимать, что есть стратегия не столько уничтожения российской нефтегазовой инфраструктуры, сколько доведения ее до коллапса. А он будет тогда, когда россиянам не будет, куда девать нефть.

То есть, есть скважина, там постоянно идет поток нефти, они качают и не могут этот процесс остановить. Нужно эту нефть или перерабатывать, или куда-то прятать, или экспортировать. С экспортом у россиян сейчас проблемы. По транспортировке, она происходит по трубопроводам, но дальше нефть должна где-то храниться. Мы бьем по нефтебазам и по объектам, которые перерабатывают нефть. Таким образом, мы создаем в этой системе, скажем так, закупорку - нефть просто не может проходить.

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И россияне будут вынуждены закрывать скважины. А когда их закрывают, то потом нужны значительные средства, чтобы их снова поднять.

Кроме того, поскольку цена нефти упала (россияне уже пишут, что дошли до предела себестоимости добычи и цены, которая заложена в их бюджеты), дальше это будет создавать существенный дефицит бюджета. Такие вот результаты наших ударов по российским НПЗ.

Если говорить конкретно о Московском НПЗ, он способен перерабатывать 11 млн тонн нефти в год, это один из самых современных заводов. К тому же, важно, что он фактически расположен на МКАДе, на границе этой дороги. Поэтому, удары по нему - это действительно существенный психологический и политический удары. Этот завод достаточно серьезно охраняется, ведь это уже прямо Москва. Если все остальные заводы европейской части мы поражали, как минимум, три раза, некоторые - пять, то по Московскому НПЗ последний удар был в прошлом году, и я все ожидал, когда в этом году он получит поражение.

Я уже неоднократно говорил, что в текущем году мы будем видеть существенное увеличение количества ударов по российским объектам как беспилотниками, так и дронами-ракетами.

Это связано с тем, что в этом направлении по закупкам началось финансирование Министерства обороны. Также их выкупают волонтерские фонды и организации, и непосредственно сами бригады.

Кроме того, если раньше на военные бюджеты партнеры нам средства не давали, то сейчас, судя по всему, по "Коалиции дронов" ими уже было принято решение...

Производственные мощности украинских производителей этих систем, в лучшем случае, загружены до 50%. И наконец-то у нас появились деньги для наших предпринимателей, чтобы выкупать у них эти дроны.

Константин Криволап, военный аналитик, авиаэксперт