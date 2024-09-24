По словам Алексея Гетьмана, ВСУ взорвали мосты через реку Сейм и перемещать войска россиянам становится крайне трудно.

Никаких признаков контратаки со стороны российских военных в Курской области России пока нет. Об этом в интервью Украинскому радио рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.

По его словам, ВСУ контролируют часть железной дороги в регионе, а учитывая то, что россияне преимущественно используют ее для перемещения живой силы и техники, то "к северу от Суджи они будут пытаться нас оттеснить".

"Однако я не уверен, что им это удастся", - отметил эксперт.

Относительно того, сколько людей россияне там сосредоточили, Гетьман отметил, что оккупанты даже сняли с авианосца "Кузнецов" военных моряков.

"Там было 1,5 тысячи и сейчас их перевели из моряков, думаю, в морскую пехоту или просто пехоту и отправляют на Курщину. Президент говорил о 60 тысячах, была информация еще о том, что там не менее 40 тысяч, но есть и информация, что Россия может стянуть туда до 100 тысяч человек. Мы ориентируемся, какие подразделения там есть, в каком количестве - для этого работает спутниковая разведка, дроновая разведка, просто разведка. Поэтому от 60 тысяч и больше они туда хотят привлечь", - говорит аналитик.

Он напомнил, что ВСУ взорвали мосты через реку Сейм и перемещать войска россиянам становится крайне трудно.

"Для того, чтобы форсировать эту реку, перейти ее, надо строить хотя бы временные переправы. Обычно это понтонные переправы, но в отличие от мостов, их гораздо проще уничтожить. ... Пока что каких-то признаков того, что они смогут что-то серьезно сделать с нашими группировками, нет", - резюмировал Гетьман.

Ситуация в Курской области РФ - последние новости

ВСУ прорвали новый участок на российской границе в Курской области. Прорыв совершили бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады.

Это была уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала Курской операции ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: