Россияне продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру, сравнивая город с землей, рассказал спикер.

Ситуация в городе Часов Яр остается тяжелой, в последнее время утро там начинается с густой полосы дыма, рассказал представитель пресс-службы 24-й ОМБр им. короля Даниила Иван Петричак в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация в зоне нашей ответственности за последнюю неделю критически не изменилась. Враг пытается давить со всех сторон и продвигаться вперед. Силы обороны сдерживают фронт. Россияне продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру, сравнивая с землей Часов Яр авиабомбами, артиллерией, пытаясь штурмовать город группами и пехотой. Ситуация остается тяжелой", - отметил он.

По его словам, в городе трудно дышать и тушить пожары:

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"Жара высушивает траву, леса, деревья. Хаотичные обстрелы россиян поджигают траву и выжигают поля. Дышать трудно, жара влияет на ощущения, но больше всего донимают пожары, которые очень трудно тушить под обстрелами".

Бои за Часов Яр - что сообщалось

Напомним, на днях представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что украинская армия имеет все шансы вытеснить российских оккупантов из Часового Яра.

"Часов Яр - это украинский город, и есть все шансы, что врага оттуда отодвинем и уничтожим его на том направлении, как уже было раньше", - сказал он.

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