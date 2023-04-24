Власти РФ должны показывать своему народу какую-то "победу", отметил глава ГУР Минобороны.

Российские захватчики ожесточенно сражаются за город Бахмут Донецкой области, поскольку это единственное место, где им хоть что-то удается.

Обманутому российскому обществу надо показать какую-то "победу", рассказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью "РБК-Украина".

"Это (Бахмут - Ред.) единственное, скажем так, место, где огромными потерями они имеют определенный тактический успех... это единственное место, где им хоть что-то удается. Кроме того, туда добавляется то, что в свое время Пригожин (главарь "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин - Ред.) заявил, что он Бахмут возьмет. Он бы уже и рад спетлять с того, но не может. То есть здесь просто все сошлось", - объяснил собеседник.

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Ситуация в Бахмуте - сегодня это стоит знать

Россияне уже длительное время пытаются захватить город Бахмут и несут огромные потери. Украинская сторона сообщала, что противник имеет некоторые успехи.

По данным американского Института изучения войны (ISW), российское военное руководство ставит задачу завершить захват города до того, как начнется контрнаступление украинских сил.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Киев не может отказаться от обороны Бахмута, поскольку его захват поможет врагу расширить фронт.

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