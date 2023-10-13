Олег Катков отметил, что боевые действия в районе Авдеевки могут длится не несколько дней и даже не недель.

Россияне готовы вести длительные бои на Авдеевском направлении. Этот участок фронта вряд ли в ближайшее время потеряет "звание" горячей точки.

"Сейчас речь не идет о том, что на Авдеевском направлении активные боевые действия завершатся очень быстро. Мы всегда должны понимать, что любая российская операция продлится долго. Стоит вспомнить недавние события в Угледаре. Оккупанты штурмовали этот город месяцами. Там они так само бросали колонны бронетехники, которые выжигались украинской армией. И как мы сейчас видим, Угледар находится под контролем Украины", - рассказал главред Defense Express Олег Катков в эфире "Эспрессо".

При этом он указал, что активные боевые действия на Авдеевском направлении будут продолжаться долго

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"Россияне до сих пор имеют преимущество в количестве бронетехники, артиллерии и не считаются с потерями. Поэтому все это указывает на то, что их наступательная операция на Авдеевском направлении будет длиться длительное время. В частности, не несколько дней и даже не несколько недель", - подытожил эксперт.

Ситуация в Авдеевке - последние новости

Армия Российской Федерации с новой силой атакует Авдеевк. При этом в Генштабе ВСУ на утро 13 октября сообщили, что оккупанты возле города и некоторых населенных пунктов в Донецкой области более 20 раз атаковали позиции Сил обороны Украины, все атаки отбиты.

В свою очередь спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что захватчикам нужна хоть какая-то "победа", поэтому они активизировались.

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