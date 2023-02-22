В результате удара ВСУ сдетонировал боекомплект самой российской техники - от БМП отлетела башня.

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева уничтожили меткими выстрелами из противотанкового комплекса "Джавелин" российские боевые машины пехоты во время наступления оккупантов под Марьинкой, говорится в сообщении бригады в Facebook.

Колонна из танка и трех БМП среди ночи неожиданно начала движение в направлении позиций ВСУ. Так враг пытался застать десантников врасплох. Однако планы террористов не сбылись - разведка вовремя обнаружила технику противника.

Одна БМП наехала на мину и из-за повреждения остановилась. Когда к ней подъехала другая БМП для эвакуации десанта, защитники уничтожили машины метким выстрелом из "Джавелина".

Видео дня

В результате удара ВСУ сдетонировал боекомплект самой рашистской техники - от БМП отлетела башня.

Потери РФ в Украине - последние новости

Продолжают расти потери оккупантов на войне в Украине. По мнению обозревателя Александра Коваленко, причины этому две - некачественный мобилизационный ресурс и дефицит техники.

Например, ресурсы в живой силе на Угледарском направлении враг пытается пополнить моряками, которых отправляют в разгромленные подразделения в качестве гранатометчиков.

По подсчетам разведки Великобритании, общие потери российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения сейчас составляют до 200 тысяч человек, из которых до 60 тысяч - ликвидированы.

До 2000 оккупантов Россия теряет сейчас на каждые 90 метров захваченных территорий на востоке Украины, уточняют в разведке НАТО. Пригожин показал гору трупов "вагнеровцев".

Появляются новые данные по утраченной технике врага. Как подсчитал IISS, с 24 февраля Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М. Кроме того, враг существенно истощил свои запасы крылатых ракет, потери понесла и российская авиация.

Отдельно ВСУ демонстрировали уничтожение редкого российского "Солнцепек". Недавно появилось первое подтверждение уничтожения уникальной станции РЭБ "Палантин".

Вас также могут заинтересовать новости: