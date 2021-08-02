Оккупанты признали: своих ресурсов на уборку парка возле стадиона нет.

Боевики "ДНР", оккупировавшие часть Донбасса, предлагают жителям Донецка самостоятельно привести в порядок парк у стадиона "Донбасс Арена", который зарастает сорняками и приходит в упадок.

Об этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на "главу общественной палаты "ДНР" Александра Кофмана, который предложил организовать соответствующий субботник.

По его словам, у боевиков сейчас нет ресурса для уборки парка.

"Сейчас я хочу привлечь этих же ребят, чтобы совместными усилиями, кинув общегородской клич, навести порядок на "Донбасс Арене": покосить траву и навести там порядок", - заявил представитель боевиков.

Как сообщал УНИАН, территория "Донбасс Арены" в оккупированном Донецке приходит в упадок. Стадион зарос сорняками, а деревья высохли. За территорией стадиона никто не ухаживает. Все заросло травой и амброзией. Кроме того, деревья, которые когда-то специально здесь высадили, уже засохли.

Еще одно видео в заросшей травой "Донбасс Ареной" ранее опубликовала в сети жительница оккупированного Донецка, заявив, что "Ринат Леонидович заплакал бы". По ее словам, сам стадион сейчас пыльный и грязный, "никому ничего не надо".

Автор: Юрий Годован