Граница будет открыта только для тех, кто едет в Ростовскую область на голосование.

Пророссийские наемники ограничивают выезд из оккупированных Россией частей Донбасса в связи с парламентскими выборами в РФ.

Об этом говорится в сообщении Восточной правозащитной группы в Facebook.

Незаконные вооруженные формирования "ЛДНР" ограничат работу КПП на границе с РФ с 17 по 19 сентября. Новые правила касаются граждан, имеющих украинский паспорт, а также не имеющих паспорта РФ.

Именно в этот период пройдут выборы за избрание депутатов в Госдуму РФ. Отмечается, что жителей оккупированных районов повезут на голосование в Ростовскую область.

Читайте такжеДанилов рассказал, при каком условии украинская армия может взять оккупированные Донецк и Луганск"Пропуск лиц, не имеющих паспорт РФ, которые преследуют другие цели, – происходить не будет", – говорится в сообщении.

Правозащитники добавили, что боевики уже приказали местным перевозчикам отменить любые выезды из ОРДЛО на это время.

Выборы в ОРДЛО и действия боевиков

Незаконная паспортизация Путиным граждан Украины, проживающих на территориях, оккупированных Россией, может помочь Кремлю добыть потенциальные дополнительные голоса за правящую партию "Единая Россия", поскольку эта политсила в данном регионе – в монопольном положении.

Выборы в парламент России пройдут с 17 по 19 сентября. Накануне появлялись сообщения о принудительной э-регистрации владельцев российских паспортов для участия в выборах. Кроме того, боевики организовали спецрейсы в ближайшую Ростовскую область.

Физических избирательных участков на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей нет. Москва, таким образом, хочет исключить и предотвратить непризнание результатов парламентских выборов международным сообществом, хотя признавать Донбасс частью своей страны тоже не хочет.

Украина уже неоднократно высказывалась по этому поводу. Так, МИД Украины выразило решительный протест, а Верховная Рада призвала мировое сообщество оговорить РФ от привлечения к выборам украинцев.

Автор: Яна Ставская