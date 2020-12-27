За минувшие сутки, 26 декабря, боевики РФ один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет.
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Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.
Отмечается, что недалеко от населенного пункта Березовое вооруженные формирования РФ вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.
Выстрелы боевиков не несли угрозы жизни и здоровью украинских бойцов, поэтому ответный огонь они не открывали.
С начала текущих суток, 27 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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