Обстрелы врага не несли угрозы жизни и здоровью украинских бойцов.

За минувшие сутки, 26 декабря, боевики РФ один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет.

Читайте также"Нет смысла сидеть в ж*пе": житель Донецка эмоционально высказался о судьбе города в оккупации (видео)

Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.

Отмечается, что недалеко от населенного пункта Березовое вооруженные формирования РФ вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

Выстрелы боевиков не несли угрозы жизни и здоровью украинских бойцов, поэтому ответный огонь они не открывали.

С начала текущих суток, 27 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Больше новостей о войне

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров