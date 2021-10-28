С начала суток зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня оккупантами.

Сегодня на Донбассе в результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, они находятся в состоянии средней тяжести.

Об этом говорится в сообщении на странице Операции объединенных сил Facebook.

"С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

Так, вблизи Луганского оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Крымского враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм российские наемники обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи Красногоровки. Также возле Новозвановки враг применил минометы калибра 120 мм.

Читайте такжеСтало известно имя погибшего около Гранитного украинского военного (фото)

В сторону Троицкого оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

"В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана домедицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих - средней тяжести", - сообщили в ООС и добавили, что наши защитники "открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение".

Как сообщал УНИАН, в среду, 27 октября, боевики обстреляли жилые районы населенного пункта Трехизбенка на Луганщине.

Автор: Таня Поляковская