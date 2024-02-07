В январе 2024 года агентство оборонных материалов Швеции получило разрешение своего правительства на заключение соглашения.

Представители Министерства обороны и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Агентства оборонных материалов Швеции обсудили сроки и условия приобретения для Украины партии БМП CV-90 шведского производства. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что переговоры под председательством заместителя министра обороны Украины Дмитрия Клименкова состоялись в рамках реализации заявления о намерениях между президентом Украины и премьер-министром Швеции об усиленном сотрудничестве в использовании платформы CV-90.

Клименков отметил мощную поддержку.

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"Коалиция CV-90 была сформирована по инициативе Швеции, в нее также вошли Дания, Эстония, Норвегия, Нидерланды, Словакия, Финляндия и Чехия. Украина присоединилась к коалиции в сентябре 2023 года", - отмечается в сообщении.

Представители Украины и Швеции обсудили финансовые условия и обязательства Украины относительно участия в проекте, а также сроки, условия и механизм закупки БМП CV-90.

Указывается, что в январе 2024 года агентство оборонных материалов Швеции получило разрешение своего правительства на проведение переговоров для заключения межгосударственного соглашения на поставку Украине БМП CV-90.

"Такое соглашение даст возможность не только осуществить разовую поставку вооружений, но и организовать широкое сотрудничество в сфере оборонной промышленности, в частности в дальнейшем локализовать часть производства в Украине", - добавил Клименков.

Как сообщал УНИАН, правительство Швеции своим решением распространило действие директивы ЕС о временной защите на всех граждан Украины, которые находятся в стране на законных основаниях.

Была принята поправка к постановлению о временной защите, которая распространила этот статус на украинцев, которые въехали и находились в Швеции по состоянию на 30 октября 2021 года.

Действующее положение означало, что украинцы, имеющие право на временную защиту, могут его не получить и будут вынуждены вернуться в Украину, поэтому действие поправки расширили.

Поправка вступила в силу 22 декабря 2023 года.

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