Близ границы Украины заметили российские вертолеты - в ГПСУ прокомментировали

В то же время, пограничники не фиксировали российскую авиацию непосредственно у границы страны.

На границе с Украиной в Ростовской области заметили российские вертолеты. Соответствующие видео появились в соцсетях. Об этом сообщил Telegram-канал "Военный обозреватель", также видео распространили и в TikTok. "Группу российских боевых вертолетов, среди которых видны ударные Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной охотник", заметили на границе с Украиной", - говорится в сообщении. Государственная пограничная служба Украины не фиксировала российскую авиацию непосредственно у границы страны. Об этом "Новостям Донбасса" сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко. Читайте такжеРоссия привела свои войска на Донбассе в высшие степени боевой готовности - разведка"Непосредственно рядом линии границы перемещение большой группы авиации РФ не фиксировалось. Но не исключается, что это могло происходить на определенном расстоянии от границы, поскольку отдельные сообщения, со ссылкой на очевидцев, отмечают, что это происходило в Белогорском районе Ростовской области РФ", - сказал он. Нарушение Россией воздушного пространства Украины 16 марта журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале сообщил, что в 14:05 вблизи населенного пункта Краснополье в воздушное пространство Украины залетел российский вертолет Ми-8.

По его словам, он летел на высоте до 100 метров и развернулся на глубине около 50 метров над украинской территорией.

Киев потребовал от России объяснений из-за нарушения вертолетом Ми-8 воздушного пространства Украины. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Ольга Робейко

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