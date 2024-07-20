На днях в Силах обороны юга Украины официально подтвердили, что оставили определенные позиции, в частности, в районе села Крынки.

Село Крынки в Херсонской области на левом берегу Днепра, из которого украинские военные были вынуждены отступить, до сих пор продолжает сдерживать огромную группировку армии РФ, заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Каждая жизнь, которая была оставлена в Крынках, сохранила 10-100 и даже тысячу других жизней, как военных, так и гражданских. Крынки даже сейчас продолжают сковывать достаточно серьезный потенциал российских оккупационных войск на левом берегу. Фактически группа войск "Днепр" зависит именно от Крынок. Их пытаются удерживать в формате "клещей", пытаются их контролировать. Если бы этого не происходило, группа войск Днепр отправилась бы в каком-то другом направлении. 10-60 тысяч военных", - заявил эксперт.

По его словам, эта группировка войск РФ была реформирована и усилена до состава в 120 тысяч военных.

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"Давайте представим, что из этой группировки 50 тысяч личного состава не занималось бы Крынками и вообще левым берегом, а отправились в Белгородскую область для наступления на Харьков… Россияне могли бы захватить Волчанск, Липцы и выйти на окрестности Харькова и начали б городские бои. Гибли бы военные и гражданские в большом количестве. Вот что такое цена Крынок", - добавил Коваленко.

Бои за Крынки - что сообщалось

Напомним, на днях в Силах обороны юга Украины официально подтвердили, что оставили определенные позиции, в частности, в районе села Крынки на левобережье Днепра.

Отмечалось, что в этом населенном пункте в результате длительного огневого воздействия россиян, позиции ВСУ разрушены до основания.

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