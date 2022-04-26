В частности, уничтожено 9 танков, 11 артиллерийских систем, 14 единиц бронированной техники.

На Донбассе сегодня украинские военные отбили 9 атак российских захватчиков и уничтожили 68 единиц техники.

Об этом сообщает Операция объединенных сил в социальной сети Facebook.

"В течение текущих суток, 26 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 9 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам", - говорится в сообщении.

В частности, украинские защитники уничтожили 9 танков, 11 артиллерийских систем, 4 единицы специальной техники, 14 единиц бронированной, 3 боевые бронированные машины, 3 единицы специальной инженерной техники, 16 единиц автомобильной, 4 топливозаправщика и одну зенитную установку.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Ранее сообщалось, что оккупанты не оставляют попыток окружить и разгромить украинские силы на Донбассе.