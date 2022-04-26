Украинцы имеют все шансы, чтобы выбить российские войска на Донбассе.
Такое заявление в интервью Sky News сделал министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи.
Министр заявил, что Донбасс станет "чрезвычайно крепким орешком для русских", и "есть все шансы, что украинцы смогут их выбить".
Джеймс Хиппи указал на то, что украинские и российские войска "гораздо более сбалансированы" на Донбассе, чем в Киевской области, поскольку украинцы имеют преимущество в виде уже установленных оборонительных позиций.
Напомним, 22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа РФ, генерал-майор Рустам Миннекаев озвучил планы по непризнанной "ПМР". Он заявил, что российская армия хочет "установления полного контроля над Донбассом и Южной Украиной". После этого оккупанты должны пробить коридор к непризнанной "ПМР", где "отмечаются факты притеснений русскоязычного населения".