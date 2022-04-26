Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи уверен, что Донбасс будет "чрезвычайно крепким орешком для русских".

Украинцы имеют все шансы, чтобы выбить российские войска на Донбассе.

Такое заявление в интервью Sky News сделал министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи.

Министр заявил, что Донбасс станет "чрезвычайно крепким орешком для русских", и "есть все шансы, что украинцы смогут их выбить".

Джеймс Хиппи указал на то, что украинские и российские войска "гораздо более сбалансированы" на Донбассе, чем в Киевской области, поскольку украинцы имеют преимущество в виде уже установленных оборонительных позиций.

Напомним, 22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа РФ, генерал-майор Рустам Миннекаев озвучил планы по непризнанной "ПМР". Он заявил, что российская армия хочет "установления полного контроля над Донбассом и Южной Украиной". После этого оккупанты должны пробить коридор к непризнанной "ПМР", где "отмечаются факты притеснений русскоязычного населения".

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