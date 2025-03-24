Военный предупредил, что это может сказаться на фронте, особенно на Харьковщине.

Силы обороны за время проведения операции на Курщине получили возможность подготовиться к продвижению в Белгородской области. Об этом в комментарии для "Еспресо" рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

По его словам, украинские защитники за это время хорошо изучили места базирования врага.

"Что касается Белгородщины, то надо понимать важный аспект - пока продолжалась Курская операция, Силы обороны Украины получили возможности в Харьковской области дополнительно подготовить инженерно-фортификационные сооружения, закрепиться и в течение этого времени очень хорошо изучить врага", - пояснил он.

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Федоренко добавил, что бойцы ВСУ узнали о расположении мест хранения бронированной и легкобронированной техники, о нахождении личного состава, дислокации командных пунктов и о точках запуска дронов. Но он подчеркнул, что много информации об успехах воинов пока не стоит озвучивать.

Военный отметил, что Силы обороны смогли настроить систему реактивного огня, получив все необходимые данные, благодаря чему имеют возможность эффективно уничтожать врага на Белгородщине:

"Все, что касается продвижений Сил обороны на тех или иных направлениях, эти заявления должны быть озвучены исключительно Генштабом ВСУ, поэтому все остальное - "туман войны". По состоянию на сегодня, в Белгородской области Силы обороны Украины достаточно эффективно дистанционно уничтожают законные военные цели противника за счет огневых средств".

Он также заявил, что российские войска могут высвободить из Курской области определенное количество своих сил, чтобы отправить их на Белгородское направление. Это может сказаться на фронте.

"И здесь Харьковщина не является исключением, поэтому украинскими защитниками принимаются определенные меры, чтобы действовать заблаговременно", - подытожил Федоренко.

Боевые действия в Белгородской области

Как писал УНИАН, 18 марта в России пожаловались на то, что ВСУ попытались "вклиниться" возле населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В сети появилось видео, где было показано, как войска РФ странно "защитили" поселок на Белгородщине от наступления, хотя в российском оборонном ведомстве заявили, будто атаки украинцев провалились.

Позже, 23 марта, в Z-пабликах начали писать, что ВСУ заняли первое село в Белгородской области - Демидовку. Также в сети жаловались на угрозу окружения российских подразделений.

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