Часть наемников уже подошла к границам с Литвой и Польшей.

Польша и Литва активно обсуждают угрозы на восточном фланге НАТО. Как пишет литовский вещатель LRT, президент Литвы предупредил, что дислоцирующихся в Беларуси наемников ЧВК "Вагнера" перебросили в район населенного пункта Гродно (в 16 километрах от литовской границы, 8 километрах от польской).

"Количество боевиков Вагнера, которые дислоцируются на территории Беларуси, уже превышает 4 тысячи (или близко к этому числу). Часть ЧВК "Вагнера" подошла к нашей границе, заняв позицию в районе Гродно. Эта ситуация очень удобна для организации провокаций как на границе Польши и Беларуси, так и на границе Литвы и Беларуси", – сказал Науседа.

Литовский лидер отмечает, что количество "вагнеровцев" в Беларуси может вырасти до 10 тысяч.

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"Количество "Вагнера" в Беларуси не окончательное – планируется размещение до 10 тысяч бойцов, а это значит, что сейчас процесс запущен лишь наполовину", – отмечает президент.

Их намерения пока неочевидны, но Польша и Литва ожидают провокации с их стороны.

"Можно по-разному оценивать намерения боевиков "Вагнера" в Беларуси, но совершенно очевидно одно: и для Путина, и для Лукашенко было бы слишком соблазнительным использовать свое присутствие на пограничье для возможных провокаций против государств НАТО", – сказал Науседа.

Президент убежден, что "Вагнер" – "серьезная сила, а не какие-то неопытные ребята, которые не умеют обращаться с оружием". Он подчеркивает, что это "люди, которые получили боевой опыт на поле боя, и действительно очень опасны".

Польша и Литва защищают свои границы через "вагнеровцы" в Беларуси

29 июля группу наемников ЧВК"Вагнер" перебросили в сторону так называемого Сувалкского перешейка (коридора), который отделяет Беларусь от российского анклава Калининграда. Перед этим РФ начала угрожать тем, что якобы задачей ЧВК "Вагнера" в Беларуси может стать попытка перерезания Сувалкского коридора.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий предполагал, что "вагнеровцев" могут использовать для провокаций на границе (они могут помогать мигрантам нелегально пересечь границу, или же сами пересечь границу под видом мигрантов).

Польша и Литва на фоне этих угроз начали укреплять границу. На польской границе появились снайперы, литовская сторона готовит план прикрытия границы.

Литва, Латвия и Польша также рассматривают возможность скоординированного полного закрытия границы с Беларусью.

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