В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Российские войска сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки там произошло 25 боевых столкновений, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00:

"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В целом, в течение суток произошло 25 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка".

Война в Украине 22 мая - ситуация на "горячих" направлениях

Говоря о ситуации на фронте, в Генштабе ВСУ отметили, что:

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на Купянском направлении противник в течение суток нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Фиголовка, Новомлинск, двухлетняя, Западное, Купянск, Гусинка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области;

направлении противник в течение суток нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Фиголовка, Новомлинск, двухлетняя, Западное, Купянск, Гусинка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области; на Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское Донецкой области; артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное и Веселое Донецкой области;

направлении враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское Донецкой области; артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное и Веселое Донецкой области; на Бахмутскому направлении враг продолжает вести наступательные действия; бои за город Бахмут продолжаются; оккупанты нанесли авиаудары вблизи Бахмута и ивановского; от вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области;

направлении враг продолжает вести наступательные действия; бои за город Бахмут продолжаются; оккупанты нанесли авиаудары вблизи Бахмута и ивановского; от вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области; на Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Новокалинового и Водяного; в течение суток нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Первомайского; совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области;

направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Новокалинового и Водяного; в течение суток нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Первомайского; совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области; на Марьинском направления подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка; вражеским обстрелам подверглось село Победа Донецкой области.

Война в Украине - актуальное

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба в течение суток, противник нанес по территории Украины 21 ракетный и 42 авиационных удара, в частности, применив иранские ударные БпЛА "Shahed". По уточненной информации 21 из 21 был уничтожен.

Также захватчики совершили около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны и населенных пунктах.