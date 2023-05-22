Враг также атаковал Украину дронами Shahed.

В течение суток российские оккупанты нанесли по территории Украины 21 ракетный и 42 авиационных удара. Врагом было выпущено 5 крылатых ракет Х-22, 2 баллистические ракеты "Искандер-М" и 5 зенитных управляемых ракет С-300, типы еще 4 устанавливают.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18: 00.

"В эти сутки Российская Федерация нанесла очередной массированный ракетный и авиационный удар по объектам гражданской и критической инфраструктуры Украины. Всего в течение суток противник нанес 21 ракетный удар по городам Днепр, Запорожье и населенным пунктам Харьковщины с применением 4 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 (уничтожено нашими защитниками), 5 крылатых ракет Х-22, 2 баллистических ракет "Искандер-М" и 5 зенитных управляемых ракет С-300 и 4 других (тип устанавливается)", – говорится в сообщении.

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Кроме того, как заявили в Генштабе, враг нанес 42 авиационных удара, в частности, применив иранские ударные БПЛА Shahed. По уточненной информации, 21 из 21 дрона был уничтожен нашими защитниками.

"Также оккупанты совершили около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть ранения среди мирного населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома, детский сад и другая гражданская инфраструктура", – говорится в сводке.

Атаки РФ по Украине

В ночь на 22 мая над Днепропетровской областью силы Воздушного командования "Восток" ликвидировали 4 крылатые ракеты, а также 15 беспилотников.

Также, как сообщили в ОВА, оккупанты ударили по частному предприятию в Днепре и повредили 3 здания. Кроме того, в Илларионовской общине Синельниковского района обнаружили обломки ракеты и БПЛА. В результате удара пострадали 7 человек.

Кроме того, от постоянных обстрелов страдает приграничье Сумщины. Жителям этих районов предлагается переехать в более безопасные места.

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