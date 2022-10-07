В Национальной гвардии признают, что волонтеры играют важную роль в повышении эффективности подразделений Сил обороны Украины и в частности подразделений Нацгвардии и благодарят всех, кто помогает защитникам Украины.

Авиакомпания "Украинские вертолеты" в качестве благотворительной помощи передала воинам Национальной гвардии Украины автомобили повышенной проходимости и квадроциклы (вместе 32 единицы техники), а также медицинское оборудование и другое снаряжение общей стоимостью 21 млн гривен.

Все это получат подразделения Нацгвардии, которые с начала полномасштабной войны защищают нашу землю в самых горячих точках на разных направлениях.

"Данная техника будет привлечена для повышения эффективности выполнения ими задач: мобильности, подвоза боеприпасов, эвакуации раненых", – отметил начальник одного из структурных подразделений ГУ НГУ полковник Олег Кравченко.

Видео дня

В Национальной гвардии подчеркнули, что волонтеры играют важную роль в повышении эффективности подразделений Сил обороны Украины и в частности подразделений Нацгвардии. Авиакомпания "Украинские вертолеты" с первых дней полномасштабного вторжения помогает не только воинам Национальной гвардии, но и тем, кто защищает нашу землю в рядах подразделений Министерства внутренних дел, Вооруженных сил Украины, Службы безопасности, а также Главного управления разведки МОУ.

Компания предоставляет бойцам автомобили повышенной проходимости, бронежилеты, защитные шлемы, тепловизоры, квадрокоптери, оптику, навесное оборудование для стрелкового оружия, полевые аптечки и другое нужное оборудование. В целом на сегодняшний день компания "Украинские вертолеты" предоставила такой помощи на сумму более 52 млн гривень.

На этом помощь от "Украинских вертолетов" не заканчивается. Компания уже готовится передать очередную партию помощи подразделениям Нацгвардии и Национальной полиции Украины. На этот раз речь идет о пикапы, бронежилеты и гидрокостюмы общей стоимостью около 31,78 млн гривень.

ЧАО "Авиакомпания "Украинские вертолеты"" – это крупнейший вертолетный оператор Украины. Компания более десяти лет работает в гуманитарных, стабилизационных и миротворческих миссиях по всему миру.

Авиакомпания была основана в 2002-м году и уже в 2003-м получила Сертификат эксплуатанта. В 2006-м году компания заслужила статус официального перевозчика Организации Объединенных Наций и Всемирной продовольственной программы ООН. В 2013-м году стала членом Международной вертолетной ассоциации (HAI), а в 2014-м – членом Международной ассоциации по стабилизационным операциям (ISOA).