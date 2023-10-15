Россияне продолжают штурмовать вопреки серьезным потерям в живой силе и технике.

Офицер 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, находящийся на Авдеевском направлении, где оккупанты активизировались в этом месяце, рассказал о текущей ситуации на этом участке фронта.

Офицер отмечает, что россияне из-за больших потерь в живой силе и технике в последние дни сменили тактику. Они продолжают штурмовать, но начали делать это маленькими группами. А свою технику враг теперь оставляет в нескольких километрах от мест боевых столкновений.

"Они сменили тактику действий своих. Технику оставляют за 10-12 км от точки, где происходят бои непосредственно. То, что мы уничтожили большое количество бронетехники, сказалось. Вчера-позавчера они подвозили личный состав на поле боя на "Уралах". Это абсолютно не защищенная техника, которая простреливается стрелковым оружием. На каких-то участках даже на старых УАЗ, санитарных машинах. Мы их также уничтожаем", – рассказал Цехоцкий.

Офицер отметил, что на участке его бригады видно перемещение противника, перегруппировку. Ведутся артиллерийские дуэли, хотя противник ощущает снарядный голод.

"Только на нашем участке было уничтожено более 30 единиц тяжелой техники. Это включает в себя танки, боевые машины пехоты, боевые машины десанта. На всем Авдеевском направлении – гораздо больше уничтожено техники. … Большие потери в живой силе. И потери такие, что мы когда наблюдаем с неба с квадрокоптеров, мы не можем их подсчитать. Огромное количество. Большое количество их "двухсотых" превратились в "двухсотых", когда они полежали на поле боя "трехсотыми" и их никто не забрал", – рассказал офицер.

Ситуация на Авдеевском направлении

Уже около недели российские оккупанты продолжают штурм Авдеевки. Эксперты предполагают, что это является попыткой агрессора перехватить стратегическую инициативу в войне на фоне крайне медленного украинского контрнаступления.

Мизерные успехи захватчиков стоят им больших потерь. Из-за активных боев за Авдеевку потери врага резко выросли, счет идет на сотни.

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