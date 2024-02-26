Максим Жорин говорит, что количество пленных во время операции соразмерно для обеих сторон.

Информация СМИ о том, что при выходе из Авдеевки в российский плен попала тысяча украинских военных преувеличена в сотни раз. Количество пленных оценивается на уровне не более нескольких десятков военнослужащих.

Об этом изданию NV сообщил источник в Главном управлении разведки Минобороны. Отмечается, что 25 февраля на форуме "Украина-2024" начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что список этих пленных в ведомстве уже есть.

В то же время в ВСУ говорят, что количество пленных во время операции соразмерно для обеих сторон. Как сказал в комментарии NV заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, тысячи украинских военных, попавших в плен в Авдеевке, нет.

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"Скорее всего, пленных мы получили примерно одинаково с обеих сторон. Мы тоже много взяли россиян в плен, — почти из каждой их наступающей бригады. Последних пленных мы брали еще вчера ночью (24 февраля) и продолжаем это делать", – подчеркнул он.

По его словам, только 3-я ОШБр взяла в плен десятки россиян.

Выход войск из Авдеевки: что известно о пленных

The New York Times выпустило материал, в котором заявило, что во время выхода украинских военных из Авдеевки Донецкой области могли попасть в плен или пропасть без вести сотни солдат. В украинском командовании эту информацию отрицали, хотя и признали, что некоторое количество военных были взяты в плен или пропали без вести.

25 февраля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что при выходе войск из Авдеевки в плен врага попало небольшое количество бойцов Сил обороны Украины. По его словам, "это никакие не тысячи и не сотни".

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