Говоря о российском наступлении на Харьков, он отметил, что Путин пожертвовал десятками тысяч своих граждан, но не достиг ничего существенного.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что чем меньше наша страна будет иметь ограничений на использование действенного оружия, тем активнее Россия будет стремиться к миру. Об этом, как отмечается в сообщении на сайте президента, он сказал в своем выступлении в рамках IV саммита Европейского политического сообщества.

"Мы сохранили единство в Европе и действуем вместе, а это означает, что Путин не достиг своей главной цели - ему не удалось расколоть Европу. Чем решительнее Европа будет сохранять это единство, тем более долговременного мира мы сможем достичь", - отметил Зеленский.

Он добавил, что президент России Владимир Путин не может поддерживать отношения с действительно сильными лидерами, и "это наше преимущество, но оно остается преимуществом только до тех пор, пока мы едины".

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"Он может попытаться подобраться к вам или выйти на кого-то из ваших партнеров в одиночку, попытаться соблазнить или надавить на вас, шантажировать вас, чтобы один из вас предал остальных, ослабив наше единство", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что каждый сам выбирает, как ему действовать и какое наследие оставить.

"Но если кто-то в Европе пытается решить вопрос за чужими спинами или даже за чужой счет, если кто-то хочет совершать какие-то поездки в столицу войны, чтобы поговорить и, возможно, что-то пообещать вопреки нашим общим интересам или за счет Украины или других стран, то почему мы должны учитывать такого человека? ЕС и НАТО также могут решать все свои вопросы без этого человека", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что реальность на поле боя убедительнее любых абстрактных рассуждений.

"Мы остановили российское наступление на Харьков. Точка. Путин пожертвовал десятками тысяч своих граждан, но не достиг ничего существенного. Это стало возможным благодаря храбрости наших воинов и храбрости наших партнеров, которые сняли ограничения на использование западного оружия вдоль нашей границы. Привело ли это к эскалации? Нет. Наоборот, это помешало попытке Путина расширить войну. Был ли какой-то ответ Путина? Нет. Даже когда российская ракета поражает онкобольных детей, как это произошло недавно, это лишь воспроизводит зло, которое мы уже увидели со стороны России в этой войне. Итак, мы должны действовать максимально смело, чтобы достичь результата", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что эту войну можно направить к ее справедливому завершению силой нашего оружия и нашей дипломатии, и "мы не должны бояться этих возможностей".

"Чем эффективнее будет наша противовоздушная оборона, тем беспомощнее будет Путин. Чем меньше у нас будет ограничений на использование действенного оружия, тем активнее Россия будет стремиться к миру. Военные аэродромы, с которых взлетают российские самолеты с бомбами против наших городов, наших людей, наших детей и места запуска российских ракет - все это должно быть уничтожено", - подчеркнул глава государства.

Он пояснил, что это не только ликвидирует некоторые цели, но и уменьшит возможности России продолжать эту войну.

"Ракеты и дроны не являются "носителями государственного суверенитета", поэтому необходима коллективная воля - коллективная воля, чтобы их сбить - так же, как это было с иранскими ракетами и дронами. Я обращаюсь ко всем вам, ко всем лидерам, которые способны усилить необходимую храбрость. Эти шаги должны быть предприняты. И я обращаюсь прежде всего к Соединенным Штатам, Соединенному Королевству, Франции, Германии и Польше и другим друзьям - ваша храбрость может стать решающей для мира", - сказал Зеленский.

Кроме того, говоря о дипломатии, президент поблагодарил за поддержку начала переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе.

"И я также хочу поблагодарить тех из вас, кто твердо поддерживает Украину на ее пути в НАТО. Хотя 32 страны-члена НАТО еще не достигли согласия относительно членства Украины, мы добились того, что полное преодоление этого дефицита безопасности в Европе благодаря вступлению Украины в НАТО стало необратимым", - отметил он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что самое главное, что необходимо сделать в этом году, - это саммиты мира.

"Сейчас мы готовимся ко второму Саммиту мира, и вскоре заработают рабочие группы по пунктам Формулы мира. Это энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, а также гуманитарная группа, которая будет заниматься освобождением пленных и возвращением депортированных. Со временем появятся и другие группы", - сообщил он и добавил, что "когда проигрывает агрессор, выигрывает мир".

Владимир Зеленский - последние новости

Как сообщал УНИАН, в четверг, 18 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Британию для участия в саммите Европейского политического сообщества. По словам главы государства, страны европейского пространства в четвертый раз собираются на этот саммит, чтобы обсудить общие темы и вызовы.

Зеленский отметил, что отдельная программа - по отношениям Украины с Великобританией. Он встретится с Его Величеством Королем Чарльзом III, премьер-министром Киром Стармером, чиновниками и руководителями оборонных компаний.

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